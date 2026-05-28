Pevač DJ Krmak je godinama prisutan na javnoj sceni, a detalje o svom životu vešto krije od javnosti.

Tako malo ko zna i šta se krije iza njegovog pseudonima.

Pravo ime pevača je Goran Žižak, a svojim neobičnim i upečatljivim imidžom je privukao ogromnu pažnju od samog pojavljivanja na sceni.

Rođen je u Banjaluci 1968. godine, u muzičke vode je ušao veoma rano, a pred publikom je prvi put zapevao sa samo 13 godina.

Kako je nastao nadimak?

Iako mu je pravo ime sasvim obično, proslavio se pod pseudonimom čiju je pozadinu svojevremeno otkrio.

Prisećajući se početaka, pevač je u gostovanju za "Podcast Inkubator" otkrio anegdotu o tome kako je nastao njegov nadimak.

- U Švajcarskoj je jedan klinac hteo da mi napravi neki reklamni plakat. Fotografija je bila crno-bela, kao da sam lice sa poternice, samo je još falilo da piše "Traži se". Rekao sam mu da napiše šta god hoće, konj, krava, tele, krmak, šta me briga. On ode gore i napiše "Doktor Krmak". Polepio je to po kafani, a već sledeće veče je 200 ljudi bilo u kafani. Podigao sam sebi cenu, tačnije počeo sam da zarađujem više. Video sam da taj Krmak iritira ljude - rekao je tada.

