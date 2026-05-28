Odmah posle posete Narodnoj Republici Kini Predsednika SAD Donalda Trampa, pa posle njega Ruske Federacije Vladimira Putina odmah je usledila petodnevna zvanična poseta Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.



Neko će reći da je to koincidencija, što verovatno i jeste, u redosledu poseta Kini, ali u životu ništa nije slučajno, ono što je najvažnije to je prijem našeg Predsednika i pivredne delegacije od strane kineskog rukovodstva na čelu sa Predsednikom SI Đi Pingom.

Sama poseta Predsednika Republike Aleksandra Vučića Kini, mogla se pratiti preko medija iz dana u dan. Svi smo imali prilike da vidimo i kada je lično Predsednik Si Đi Ping predao našem Predsedniku dodeljeni orden, najveće priznanje koje Kina dodeljuje stranim državnicima.

Kineski Predsednik je lično uručio orden samo Predsedniku Rusije Putinu, a sada Predsedniku Srbije Vučiću.



Ovaj gest, kao i sve ostalo što je upriličio kineski protokol, imalo je puno simbolike i pokazalo je sa koliko pažnje i poštovanja je primljen Predsednik Srbije, obzirom da kod Kineza ništa nije slučajno i svaki protokolarni gest ima duboko značenje.

Potpisano je oko trideset bilateralnih sporazuma i ugovora, kao i nove kineske investicije u Srbiju oko milijardu evra.

Puno će se još govoriti i sagledavati značaj ove posete Aleksandra Vučića Kini.



Ali ono što je jako interesantno to je kako su na ovu posetu reagovali u Briselu, Zagrebu, Sarajevu,....a pogotovo srpska opozicija.

Što se tiče Brisela i izjava njihovih činovnika, to je naš Predsednik prokomentarisao samo sa jednom latinskom izrekom koja doslovce prevedena znači "Što je dozvoljeno Jupiteru, nije volu!" koju je prokomentarisao pred novinarima.



Kada je krajem prošle godine u Kini boravio predsednik Francuske Makron, sa zavidnom privrednom delegacijom, u januaru premijer Velike Britanije, takođe sa privrednom delegacijom, u februaru nemački kancelar Merc, sa delegacijom od oko 50 privrednika, tada je to sa stanovišta EU bilo sasvim priohvatljivo. Ne treba napominjati da su ovo tri ekonomski najjače zemlje EU.

A šta reći o poseti američkog Predsednika Trampa, koji je u svojoj delegaciji, imao i vlasnike takvih kompanija, od kojih svaka ima veću vrednost nego godišnji budžeti više zemalja EU zajedno, i to razvijenijih.

Sada bi u Briselu, što bi rekao naš narod "nama zbog ove posete solili pamet".



Pominje se veliki uticaj Kine u Srbiji, maligni uticaj, meka moć i svašta drugo, a naš Predsednik i naša zemlja samo vode politiku koja je nezavisna i prati sopstvene ekonomske interese.



A srpska opozicija, kako je ona ovo podnela? Prosto nikako, od muke nisu znali šta će, sem da lupaju gluposti. Toliko je u opozicionim komentarima bilo malicioznosti, omalovažavanja , pa čak i vređanja našeg Predsednika još dokle je boravio u Kini, da su komentatori ispadali ne smešni nego jadni. Na televiziji N1 novinarka Danica Vučenić, morala je, nemajući kud, sa par rečenica ipak da pomene značajne privredne rezultate posete Kini. Nadam se da gospođa Vučenić neće imati problema kod urednika svoje televizije.

A šta reći o perjanici stranke Dragana Đilasa, Mariniki Tepić, čijem licemerju, moralnom padu i nemoćnom besu nema kraja pa je izjavila da je " Aleksandar Vučić dobio odlikovanje napravljeno od zlata iz Borskog rudnika!" Misli gospođa Tepić da srpski narod ima pileće pamćenje , pa dok je njena demokratska stranka bila na vlasti imala plan da u Borskom rudniku gaji kikiriki.



O raznim karikaturama, u elektronskim i pisanim medijima, kojima se ismeva poseta našeg Predsednika Kini, ne treba trošiti reči , jer se kroz njih vidi sva muka, jed i nemoć opozicionara.



A što se tiče zemalja u regionu, njihovi komentatori mogli su da pričaju šta god hoće, jer njihovi gledaoci su imali prilike da vide našeg Predsednika u Kini i sve što je propratilo tu posetu...Ne govori se slučajno da jedna slika govori hiljadu reči!

Kako se povodom ove izuzetne posete našeg Predsednika Kini i postignutih rezultata naša opozicija našla na aparatima, možemo se upitati da li bi preživela i zvaničnu posetu Aleksandra Vučića SAD-u do kraja njegovog mandata.