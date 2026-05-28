U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku realizovana je provera individualne obučenosti vojnika na služenju vojnog roka generacije "mart 2026", saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Proveri su pristupili vojnici rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, kao i službi logistike i telekomunikacija i atomsko-biološko-hemijske službe.

Reč je o drugom vrednovanju obučenosti koje dolazi nakon šestonedeljnog specijalističkog osposobljavanja za dužnosti za koje su vojnici regrutovani.

Tokom dvodnevne provere, rešavali su različite zadatke i u praksi pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme svog roda, odnosno službe.

Rezultati pokazuju da su uspešno savladali test specijalističke osposobljenosti i da su adekvatno pripremljeni za kolektivnu obuku tokom završna tri meseca vojnog roka u jedinicama Vojske Srbije.

Za vojnike koji su zainteresovani za prijem u profesionalnu vojnu službu otvorena je mogućnost da se za to prijave već sada, kako bi blagovremeno prošli propisanu proceduru i stekli uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, navodi se u saopštenju.

