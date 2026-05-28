Državljanin Turske Enes Ekči uhapšen je na podgoričkom Aerodromu, po poternici koju je za njim raspisala Turska.

To su saopštili iz Uprave policije, navodeći da su Ekčija locirali i slobode lišili službenici Stanice granične policije II - Aerodrom Podgorica, u koordinaciji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica.

"Nakon izvršenih provera, utvrđeno je da se ovo lice potražuje na osnovu međunarodne poternice koju su raspisali nadležni organi Republike Turske, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa putem obmane, na način što se lažno predstavljao kao službeno lice ili zaposleni u banci, osiguravajućoj ili kreditnoj instituciji, odnosno kao lice povezano sa ovim institucijama. Lice će u zakonskom roku biti sprovedeno nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici. Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Republike Turske i Crne Gore", kazali su iz UP.