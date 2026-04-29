Jelena Karleuša i Duško Tošić sporazumno su se razveli posle 16 godina braka, a stečenu imovinu ostavili su ćerkama Atini i Niki.

Dok pevačica iznosi tvrdnje o njihovom odnosu, njen sada već bivši suprug odlučio je da se povuče u medijsku ilegalu, kao i članovi njegove porodice.

Ipak, Duškova majka Nikoleta Tošić prvi i jedini put se oglasila za domaće medije, kada je Jelena Karleuša prijavila supruga Duška Tošića za nasilje u porodici na Božić 2022. godine.

- Čujem šta se sve piše i verujte mi da mi, kao majci, nije prijatno kad sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije tačno. Novine, naravno, imaju pravo da pišu, tu ništa ne mogu - rekla je Nikoleta i dodala:

- Ne znam kako bih reagovala da me muškarac udari. Neću ništa da komentarišem i zato nemojte da me pitate. Ni druge to ne treba da zanima, mislim na komšije - kratko je tada odgovorila za "Srpski telegraf".

Nikoleta nije ulazila u njihov sukob, a nakon toga pojavila se na rođendanu Atine i Nike. Tada je na društvenim mrežama počela da kruži fotografija na kojoj se grli sa Jelenom, koja je nežno grli i obe izgledaju srećno i nasmejano.

Duškova majka živi u selu Orlovat , nedaleko od Zrenjanina, a sa bivšom snajom čini se da je ostala u korektnim odnosima.

