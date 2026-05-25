Hrvatska pevačica Maja Šuput (46) raskinula je vezu sa 19 godina mlađim dečkom.

Šime Elez je postao njen izabranik nakon snimanja spota, a ovaj raskid je mnogima iznenađenje.

Par je na društvenim mrežama pokazivao kako im u ljubavi cvetaju ruže, putovali su zajedno, ali su sada odlučili da raskinu.

Ipak, o konkretnim razlozima pevačica nije želela da priča.

Međutim, u svom stilu je potvrdila da je ljubavi došao kraj i da nisu više zajedno.

- Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vreme svako živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vreme približili ovom drugom delu - rekla je Maja, prenosi Blic.

"Najlakše mi je kad sedimo ili ležimo"

Kao što je pomenuto, raskid je veliki šok, posebno za Majine fanove, uzimajući u obzir da je pre nekoliko nedelja veoma zaljubljeno govorila o partneru.

- Više osećam razliku u našim centimetrima jer je on toliko viši od mene da se stalno saginje, a ja sam sva iskrivljena. Najlakše mi je kad sedimo ili ležimo - rekla je Maja u "Nema labavo by IN magazin podkastu"

