Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom 27 godina od herojske bitke za Paštrik istakavši da je simbol nepokolebljive borbe mladih na svetoj srpskoj zemlji.

-Bitka za Paštrik dokaz je nepokolebljive borbe mladih junaka na svetoj srpskoj zemlji protiv albanskih terorista. Kada se setimo njih znamo da još uvek majke rađaju Obiliće - napisao je Vučević na Instagramu.

Bitka za Paštrik odigrala se na današnji dan 26. maja, 1999. godine, usred sukoba na Kosovu i Metohiji.

Ova bitka ostaje upamćena kao jedan od ključnih momenata u odbrani teritorije Srbije, pri čemu je 549. prizrenska brigada odigrala herojsku ulogu, demonstrirajući ne samo vojničku hrabrost, već i duboku posvećenost očuvanju svoje zemlje.

Bitka za Paštrik i njene posledice umnogome su oblikovale dalji tok sukoba na Kosovu i Metohiji.

"NEMA NAZAD, IZA JE SRBIJA!" Odlučujući trenuci 549. Prizrenske brigade na Paštriku: Ostani gde jesi, POMOĆ STIŽE!

BONUS VIDEO