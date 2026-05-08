Iako su pevačice na javnoj sceni često u visokim potpeticama, zbog čega je teško proceniti njihovu pravu visinu, poznato je da je Svetlana Ceca Ražnatović visoka 173 centimetra, što se smatra idealnom visinom.

Njen izgled godinama privlači veliku pažnju javnosti, a fotografija u šarenom bikiniju sa letovanja na Kipru svojevremeno je izazvala pravo oduševljenje na internetu i lavinu komentara.

Ceca je tada ušla u more na Kipru i objavila fotografiju u bikiniju sa šarenim printom, o kojoj se i danas govori.

Otkrila kako održava vitku liniju

Pevačica je otvoreno pričala o tome da ranije nikada nije imala problema sa kilažom zahvaljujući dobroj genetici, ali da je u jednom trenutku primetila promene i odlučila da promeni životne navike.

Iako je bila uverena da se zdravo hrani i redovno posti, uz pomoć prijateljice nutricionistkinje napravila je novi plan ishrane koji se bazira na mesu i salatama, hrani koju posebno voli.

Prelazak na novi režim nije joj bio jednostavan. Kako je objasnila, najteži period bio je tokom prve nedelje, kada je morala da uskladi tačno vreme obroka sa brojnim poslovnim obavezama, s obzirom na to da između obroka mora da prođe najmanje tri do četiri sata.

Danas se potpuno navikla na takav način života, a kada poželi nešto slatko, bira poslastice pripremljene po posebnoj recepturi nutricionistkinje, poput zdravog voćnog pudinga.

"Genetika mi je odlična"

Ističe da je ključ svega u umerenosti i savetuje da se, čak i kada se napravi izuzetak u ishrani, već narednog dana treba vratiti zdravim navikama.

-Nikad nisam imala problem sa kilažom, jer mi je genetika odlična. Međutim, pre izvesnog vremena počela sam da se gojim. Suočila sam se sama sa sobom i rekla sebi da želim, pre svega, zdravije da živim. Posetila sam sjajnu nutricionistkinju, koju godinama znam preko zajedničkih prijatelja. Stalno mi je govorila: "Dođi, Ceki, da ti samo malo korigujem ishranu", a ja sam uvek nalazila izgovore da meni to ne treba. Bila sam ubeđena da se zdravo hranim, a uz sve to postila sam svaki post - otkrila je Ceca i dodala:

- Na kraju sam shvatila da želim promenu, pozvala sam je i zajedno smo napravile plan po kom se hranim. Pošto obožavam meso i salatu, ishrana mi se bazira na tome. Prvih nedelju dana mi je bilo najteže jer je veoma bitno u koliko sati jedem. Nije mi bilo lako da uskladim vreme za obroke sa svojim poslovnim obavezama. Naime, između obroka mora da prođe bar tri, četiri sata. Posle je išlo sve lagano. Navikla sam se na taj režim ishrane i sada ne znam kako bih drugačije - objasnila je pevačica.

- Kada mi se jede nešto slatko, pojedem, ali po recepturi nutricionistkinje. Verovali ili ne, postoji recept za zdravi voćni puding. Takođe je važno biti umeren u svemu. I ako pojedete nešto što ne bi trebalo, bitno je da se sutra vratite svom režimu, a ne da govorite: "Od ponedeljka ću" - zaključila je nedavno za Blic.

Alo/Blic