Aleksandra Kovač ponovo je pokrenula javnu temu o svom odnosu sa rođenom sestrom, nakon čega se oglasila i Kristina.

Iako je Aleksandra tvrdila da sestri nikada nije uputila nijednu lošu reč, Kristina je bila izričita u tome da je u pitanju laž. Na svom Instagram profilu je objavila zajedničku fotografiju iz mladosti uz brutalnu poruku, a na društvenim mrežama naišla je na veliku osudu naroda.

Korisnici su uz fotografiju njenog Instagram storija isticali kako je ovakvo ponašanje ružno.

- Zamisli napišeš ovako nešto javno o rođenoj sestri. Dno dna - napisao je jedan od korisnika ispod čega su se nizali komentari.

- "Kako neko ko je toliko talentovan može biti toliko plitak da zbog drugačijeg mišljenja i izbora pljuješ nekoga tako bliskog?", "Neverovatno blamiranje za obe. Takvi talenti i jedna i druga. Kada su bile u K2 mrzele su sve što je drugačije, vređale i ponižavale sve izvođače. Sada su pale najniže", "Horo", "Kristina je jedna boelsnica", "Mene je ovo baš rastužilo", "Osoba se javno odrekla sestre pre 12 godina i nastavila da je ponižava do dana današnjeg. Nije pokazalo ni najmanji znak samosvesti, svesti i kajanja. Dosledno izigrava žrtvu", "Kakav bolesni narcis" - bili su samo neki od komentara.

