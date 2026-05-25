Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, nakon mnogo vremena je progovorio o razvodu od Jovane Pajić.

Sale je iskreni priznao da je jako teško podneo trenutak kada je Jovana sa ćerkama napustila njihov porodični dom, te da je tada završio u Hitnoj pomoći. Zvao je, kako bi mu pomogli da prebrodi težak period.

- Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak trenutak. Ljudi kažu da je to mala smrt. Ko je prošao kroz to i ko je voleo, verujem da vrlo dobro zna o čemu govorim - prisetio se Sale, pa nastavio:

- Uopšte nisam znao gde se nalazim, kao da mi je mozak "prošištao". Nisam mogao da shvatim šta ćemo sada raditi sa decom. Razmišljao sam: "Čoveče, šta će biti sa mojom decom?" Moji mama i tata su, evo, 43 godine zajedno, prošli su kroz svašta, mnogo toga prećutali i izdržali. A ja sad tu nešto idem i ostavljam decu.

"Probali smo da damo šansu našem braku"

Pevačica Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković frontmen grupe "Tropiko bend", važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi, a onda je njihovom braku došao kraj. Oni su se rastali bez skandala, a retko u javnosti govore o razvodu.

Naime, Sale Tropiko, sada je priznao da su oboje jedno drugo povredili, međutim, da je on u svom srcu sve oprostio.

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče meni. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je. Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - rekao je Sale u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.

