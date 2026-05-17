Marija Šerifović dobila je bebu uz pomoć surogat majke. Muzička zvezda ostvarila je svoj životni san da drži bebu u naručju.

Nedugo zatim za domaće medije ispričala je celu pozadinu priče, a godinama je pokušavala da ostane u drugom stanju i da dobije bebu.

- Velika želja da imam dete me je vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama da iznesem trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene, kaže Marija i dodaje da o svom zdravstvenom stanju ne želi detaljno da govori.

- Zaista ne želim javno da objašnjavam medicinske razloge za to, ali surogat materinstvo je konačno bio moj jedini izbor - istakla je pevačica.

Proces je trajao dve godine

- Pre dve godine sam prolazila kroz postupak vađenja mojih jajnih ćelija i zatim kreiranje embriona. Nakon svih tih genetskih ispitivanja, saznala sam da imam tri zdrava embriona. Tako se rodio Mario - rekla je pevačica.

Sin Marije Šerifović, Mario, rođen je na jednoj klinici u Los Anđelesu.

- Neophodno je da se informišete, da okupite oko sebe prave ljude, iskrene i stručne. Na prvom mestu, važno je da pravno regulišete sve na vreme. Nakon toga dođe medicinski deo, terapije, vađenje jajnih ćelija, njihov transfer, zatim dobra agencija koja zastupa prava surogat majki i lekar koji prati trudnoću. Dugačak put, ali kada postoji velika želja, uvek postoji i način. Ogromna želja da nekome pružim svu ovu ljubav koju posedujem... Bezrezervno... To je na prvom mestu, kaže Marija i na pitanje kada je prvi put otputovala u Ameriku sa namerom da se raspita o surogat majčinstvu odgovara:

- Pa dugo je trajao moj proces odlučivanja. Ali kada sam prvi put presekla i rekla to je to, odmah je sve ostalo nekako išlo samo od sebe… Ima tu dosta pomoći i Onog odozgo.

Često je odlazila u Ameriku

Budući da surogat majčinstvo još uvek nije praksa u Srbiji, Marija Šerifović se odlučila za Ameriku gde godinama odlazi i iz privatnih i iz poslovnih razloga.

Pevačica je sa majkom Vericom Šerifović otputovala u Ameriku sredinom novembra kako bi bila uz surogat majku tokom priprema za porođaj.

Budući da je Amerika država koja je najviše napredovala, u smislu kompletne procedure oko surogat majčinstva - od brige prema ženama, koje su surogat majke, do kompletne pravne i psihološke logistike koja je veoma izazovna i veoma važna Šerifovićka se odlučila da baš tamo njeno dete dođe na svet.

Osim toga, Marija deset godina unazad putuje u Ameriku, što iz privatnih što iz profesionalnih razloga, i smatra je svojom drugom zemljom.

"Dugo sam se spremala za taj trenutak"

Kako navodi Marija Šerifović momenat kad je upoznala svog sina ne može se porediti ni sa čim što je do sada doživela.

- Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osećaj je ipak rečima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo… Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osećaj - rekla je pop zvezda u izjavi za Blic.

