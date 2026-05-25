Predsednik Irana Masud Pezeškijan doneo je danas odluku o ponovnom otvaranju pristupa internetu, saopštio je zamenik iranskog ministra komunikacija za razvoj digitalne ekonomije i informaciono-komunikacionih tehnologija Ehsan Čitsaz, javlja Mehr.

Kako je naveo Čitsaz, Pezeškijan je potpisao i prosledio odluku o deblokadi interneta, ocenjujući da je reč o važnom koraku nakon, kako je rekao, dugog i skupog procesa.

"Prošli smo težak i skup put, jer verujemo da je internet pravo građana koje mora da im bude vraćeno", poručio je on.

On je istakao da je internet ključan za savremenu digitalnu ekonomiju, nazivajući ga "kiseonikom digitalne privrede, linijom nade za mlade i stubom poverenja javnosti“, uz ocenu da nijedna država ne može da bude povezana sa budućnošću ako joj je onemogućen pristup internetu.

Čitsaz je dodao da su Pezeškijan, prvi potpredsednik i ministar komunikacija "otvorili prozor ka stabilnosti, razumnosti i budućnosti",

Kako navodi Mehr, očekuje se da bi, u skladu sa odlukama nadležnih tela za upravljanje internet prostorom, u narednom periodu moglo da dođe do postepenog obnavljanja pristupa internetu za građane Irana.

Prema podacima internet opservatorije NetBloks, većina građana Irana nije imala pristup svetskoj mreži 87 dana, dok je ograničen broj korisnika mogao da koristi skupe i napredne VPN servise za zaobilaženje blokada.

Rojters podseća da su vlasti u Teheranu prvobitno uvele potpun prekid interneta 8. januara tokom antivladinih protesta, nakon čega je pristup postepeno normalizovan u februaru, da bi nova blokada bila uvedena 28. februara, posle početka američkih i izraelskih udara na Iran.