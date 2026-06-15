Bojan Tomović (43) odlučio je da kupi grobno mesto u Crnoj Gori.

Iako mnogi smatarju da je rano za ovakav potez, pevač tvrdi da je želeo da se osigura na vreme.

Kako nema potomke, odlučio je da sebi osigura mesto na kom će jednog dana počivati.

- Tačno je da sam se odlučio na taj korak. Mislio sam na vreme i to je sve - potvrdio je Bojan za Blic.

"Želim da me uspavaju"

Inače, Bojan Tomović se godinama bori sa bipolarnim poremećajem, a svojevremeno je šokirao priznanjem.

Tada je javno govorio o tome da želi da ga uspavaju budući da se teško nosi sa svojim stanjem.

- Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna. Pošto je samoubistvo i po svim verama najveći greh, biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka - rekao je Bojan, pa dodao:

- Živeti i boriti se sa bipolarnim i posttraumatskim poremećajem je jako iscrpljujuće, a ja više nemam snage čak ni za bolnicu, dosta mi je klinika i raznih bolnica, terapija i lekova koji su me deformisali u svakom smislu, tako da što se planova tiče, planiram da putujem i to baš do Holandije - istakao je nedavno.

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