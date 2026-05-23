Pevačica Ivana Krunić otvoreno je govorila o svojoj velikoj želji da postane majka, a sada je prvi put detaljno progovorila i o usvajanju deteta.

Istakla je da veruje kako ne postoji veća ljubav od one prema detetu, te da joj je još od detinjstva san da usvoji mališana.

-Mislim da ako bi neko bio super majka, da sam to ja i Bane ćale, ali je stvar u tome da mislim da je najlakše napraviti dete. Kada mi izgradimo to neko naše gnezdo kako smo mi zamislili, to nam je jedno od najvećih snova. Kad upoznaš pravu osobu i kad imaš pravu ljubav pored sebe, nekako imaš potrebu da pređeš na neki viši čin, a to je da imaš dete sa tom osobom. Šta je lepše nego da proizvod takve ljubavi velike trčkara ispred tebe? Da te zove mama, tata, znaš. Tako da jedva čekam to. Biće jednog dana sigurno. Volela bih da usvojim dete. To mi je bio san od detinjstva - izjavila je ona.

"Imam veliki strah od porođaja"

Dodala je da je još kao dete maštala o tome da usvoji dete i pomogne onima koji nemaju osnovne uslove za život.

-Ako su moje drugarice glumile da budu mame, da imaju stomake, pa stave onaj jastuk ispod. Sanjala sam da odem u sirotište i da unajmim preko koje bih otišla u Afriku, gde bih upoznala decu koja nemaju osnovne uslove za život ili da odem tamo gde su deca bez roditelja. U krajnjem slučaju, razmišljala sam i o tome zato što imam veliki strah od porođaja - rekla je Krunićeva.

Ipak, naglasila je da to nije jedini razlog zbog kojeg se još uvek nije ostvarila kao majka.

-Nije to razlog zašto još uvek nemam dete. Imam strah kad odem da vadim krv iz prsta, ja padam u nesvest. Kad letim avionom, ja padam u nesvest. Moram prvo da radim malo više na sebi, da pripremim sebe da bih mogla jednog dana da budem nekome majka, jer mislim da je roditeljstvo najozbiljnija životna uloga i nikad u životu ne bih tako olako ušla u tako nešto. Moram kada dođe dete da ceo život predodredim tom detetu - navela je.

Pevačica je istakla i da bi volela porodični život u mirnom okruženju.

-Volela bih da imamo jednu kuću, neki veliki plac sa puno životinja i da u nekom zdravom okruženju vaspitavamo decu. Mene karijera nikad nije kočila u privatnom životu, samo mi je krivo što sam čula da je mnogo teško danas usvojiti, da je procedura komplikovana, ali kad nešto želiš, samo treba da se boriš za to - poručila je Krunićeva.

"Ne radimo na tome"

Na kraju je naglasila da njih dvoje imaju istu želju, ali da trenutno ne žure sa roditeljstvom.

-Svi me pitaju, kao kad ćete decu? Evo direktno da vam odgovorim, ne radimo na tome. Nikad nismo radili, tako da. Ako dođe vreme za to, radićemo - zaključila je pevačica za Blic.

Alo/Blic