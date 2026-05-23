Društvenim mrežama večeras kruže snimci za koje se tvrdi da prikazuju jednog od istaknutijih učesnika studentskih blokada u krajnje skandaloznom ponašanju u blizini Narodne biblioteke Srbije.

Na jednom od snimaka vidi se mlađi muškarac kako konzumira cigaretu i neprimereno se ponaša u blizini jednog od najvažnijih kulturnih objekata u zemlji, dok korisnici društvenih mreža tvrde da je isti učesnik protesta kasnije davao izjave i intervjue za televiziju N1.

Posebnu buru izazvale su tvrdnje da je muškarac urinirao u neposrednoj blizini Narodne biblioteke, zbog čega su usledile brojne osude na mrežama i komentari da je reč o „pravom licu blokaderskog ponašanja“.

Na drugom snimku vidi se uključenje televizije N1 sa protesta, gde mladi demonstranti daju izjave uživo iz centra Beograda.

Korisnici društvenih mreža masovno dele ove kadrove uz poruke da se nasilje, haos i neprimereno ponašanje sve češće povezuju sa protestima blokadera u centru grada.

Mnogi građani ocenjuju da je posebno sramotno što se ovakve scene dešavaju upravo ispred institucija koje predstavljaju simbol kulture, obrazovanja i istorije Srbije.