Dok influenseri poslednjih godina ovu zemlju predstavljaju kao „Maldive Evrope“, Bruk tvrdi da je realnost daleko komplikovanija.

„Instagram i stvarnost nemaju veze jedno s drugim“

Bruk, koja na TikTok objavljuje pod imenom @silly.goose962, ispričala je da ju je najviše šokirao ogroman raskorak između društvenih mreža i onoga što je videla uživo.

Kako kaže, dovoljno je udaljiti se nekoliko minuta od turističke promenade u gradu Dures da bi slika postala potpuno drugačija.

„Na internetu sve izgleda luksuzno i savršeno, ali stvarnost nije takva“, rekla je u viralnom videu.

„Svi sede po kafićima i voze skupe Mercedese“

Najveći šok za Amerikanku bio je, kako tvrdi, način života koji je zatekla.

Posebno ju je zbunilo to što je viđala:

muškarce koji satima sede po kafićima

ljude koji igraju karte po ceo dan

veliki broj skupih automobila

„Ne razumem kako svi voze Mercedese, a deluje kao da niko ništa ne radi“, rekla je Bruk.

Situacija koja ju je ozbiljno uplašila

Najdramatičniji deo njene ispovesti odnosi se na neprijatno iskustvo koje je doživela dok je sama šetala ulicom.

Kako tvrdi, nepoznati muškarac počeo je da je prati i uporno insistira da izađu na kafu.

„Bila sam prestravljena jer nisam znala da li će stati“, priznala je.

Bruk kaže da se incident završio bez fizičkog sukoba, ali da joj je potpuno promenio pogled na destinaciju koju društvene mreže predstavljaju kao potpuno bezbednu.

Internet podeljen zbog njene ispovesti

Video je izazvao ogromnu raspravu na internetu.

Dok su jedni tvrdili da je konačno neko rekao „pravu istinu“, drugi su stali u odbranu Albanije i tvrdili da su tamo imali potpuno drugačija iskustva.

Neki korisnici napisali su:

„Hvala ti što si bila iskrena“

„Muka mi je od lažnog luksuza sa Instagrama“

Dok su drugi poručili:

„Albanija je predivna zemlja“

„Osećam se sigurnije tamo nego u mnogim evropskim gradovima“

Turistički raj ili samo dobro upakovan Instagram kadar?

Upravo to pitanje postalo je glavna tema rasprave nakon njenog videa.

Dok jedni tvrde da društvene mreže previše idealizuju pojedine destinacije, drugi smatraju da jedno loše iskustvo ne može predstavljati celu zemlju.

Ali jedno je sigurno — viralna ispovest Amerikanke potpuno je zapalila internet.