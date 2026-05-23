Prava drama odigrala se u centru nemačkog Dizeldorfa kada su se dva tramvaja direktno sudarila na raskrsnici, a prema prvim informacijama povređeno je čak 27 ljudi, od kojih pet teško.

Kako prenose nemački mediji, u tramvajima je u trenutku nesreće bilo više od 60 putnika, a prizori nakon sudara bili su zastrašujući. Od siline udara oba vozila su iskočila iz šina, polupani su prozori, a sedišta su doslovno iščupana iz konstrukcije.

Policija je saopštila da, srećom, niko od povređenih nije životno ugrožen, ali je veliki broj ljudi završio u bolnici sa ozbiljnim povredama.

Prema pisanju lista „Rajniše post“, jedan od tramvaja navodno se kretao šinama u pogrešnom smeru, dok se kao mogući uzrok katastrofe pominje i nepravilno postavljena skretnica.

– U sudaru su oba vozila iskočila iz šina, nekoliko prozora je potpuno razbijeno, a sedišta su iščupana. Ipak, tehničko spasavanje nije bilo potrebno – izjavio je portparol vatrogasne službe.

Na licu mesta ubrzo su stigle jake ekipe hitnih službi, dok su prestravljeni putnici pokušavali da izađu iz uništenih tramvaja.

Tačna materijalna šteta još nije procenjena, a istraga o uzroku nesreće je u toku.