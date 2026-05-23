Saobraćaj na Slaviji je obustavljen.

MUP objavio procenu

"Na ovom skupu je prisutno oko 34.300 ljudi," rečeno je na konferenciji MUP-a Srbije.

Blokaderi vređaju policiju

Grupa blokadera upućuje jezive uvrede pripadnicima policije.

Slavija 17.30 - slika iz drona

U 17.30 sati snimak iz drona jasno pokazuje koliko je ljudi na Slaviji.

Prebojano je tačno 25.259 ljudi.

Blokaderi uništili kancelariju EXPO-a

Nasilni blokaderi uništili su kancelariju EXPO-a.

Severina podržala blokadere

Hrvatska pevačica ponovo je podržala blokadere u rušenju Srbije.

Novinar "Informer TV" brutalno napadnut

Grupa "nobelovaca" blokadera brutalno je napala reportera televizije Informer Vladimira Savića.

Samo za "odabrane novinare"

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, nije svim novinarima dozvoljeno da prate skup na Slaviji.

"Samo određenim novinarima je dozvoljeno da prate skup. Ostali ne mogu da priđu. Sve je ograđeno," javlja naš reporter.

Iako su blokaderi danima pompezno najavljivali "masovno okupljanje" i "istorijski skup", snimci dron kamere Informer TV pokazali su potpuno drugačiju sliku sa terena.

Umesto ogromne mase ljudi i, kako su tvrdili, "rekordnog odziva", na ulicama se okupio znatno manji broj blokadera.

Ni dva sata pred protest gotovo da nema nigde nikoga, a narod je izabrao mir i stabilnost. Uverite se i sami na fotografijama u nastavku:

Podsetimo, pijani i drogirani blokaderski bajkeri izazvali su danas tešku saobraćajnu nesreću u Beogradu.

Štimac stigao na blokaderski skup.