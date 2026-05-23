Blokadersi ponovo su izazvali burne reakcije javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak pravljenja majica sa političkim porukama namenjenih čak i bebama i maloj deci.

Na objavljenom snimku vidi se kako aktivisti pomoću šablona i spreja ispisuju slogan „Studenti pobeđuju“ na dečjoj garderobi, dok se u objavi otvoreno navodi da dele šablone građanima kako bi pravili još ovakvih stvari.

– Čačanski Front poklanja 100 šablona STUDENTI POBEĐUJU! Drugari, ako želite da ukrasite vašu majicu, ceger, kišobran… javite se – stoji u objavi koja je izazvala lavinu komentara.

Međutim, ono što je posebno razbesnelo ljude jeste činjenica da su među stvarima na kojima se pojavljuju političke parole i garderoba za decu i bebe.

Na društvenim mrežama mnogi su ocenili da je reč o „bolesnoj propagandi“ i pokušaju da se čak i najmlađi uvlače u političke kampanje i blokaderske performanse.

Građani u komentarima navode da je skandalozno što se deca koriste za političke poruke i ideološke obračune, dok drugi upozoravaju da blokaderi sve više prelaze granice normalnog ponašanja.

– Ostavite decu na miru – jedan je od najčešćih komentara ispod objavljenog snimka.

Dok blokaderi pokušavaju da svoje slogane pretvore u svojevrsni „brend“, mnogi smatraju da je korišćenje dečje garderobe za političku propagandu još jedan dokaz koliko je cela priča otišla predaleko.