Devojka koja je tri godine u vezi priznala je da više ne zna da li je njen partner samo „ekonomičan“ ili je prešao granicu i postao opsednut novcem.

„Instalirao je aplikaciju i deli sve u dinar“

Kako tvrdi, njen dečko koristi posebnu aplikaciju u koju unosi svaki zajednički trošak.

Na kraju meseca aplikacija automatski računa ko kome duguje novac. U početku joj je to bilo normalno kada su u pitanju kirija i računi, ali vremenom je, kako kaže, sve otišlo predaleko.

Račun za kafu od 45 dinara zapalio internet

Devojka tvrdi da joj je nedavno stiglo obaveštenje da partneru duguje 45 dinara jer joj je kupio kafu dok je čekala u redu u pekari.

Takođe je napisala da vodi evidenciju gotovo svakog troška i da čak i poklone njenoj porodici deli tačno napola.

„Osećam se kao da živim sa poslovnim partnerom, a ne sa dečkom“, napisala je u objavi.

Komentari eksplodirali: „Naplatio bi ti i vazduh“

Objava je za kratko vreme prikupila stotine komentara.

Mnoge žene stale su na njenu stranu i tvrdile da takav odnos potpuno ubija emociju i osećaj zajedništva.

„Beži dok nisi rodila decu“

„To nije štedljivost nego patologija“

bili su samo neki od komentara.

Muškarci podeljeni oko cele priče

Sa druge strane, deo muškaraca branio je njenog partnera i pozivao se na ravnopravnost u vezi.

Ipak, čak su i mnogi muškarci priznali da je situacija otišla predaleko.

„Kirija i računi pola-pola su normalni, ali tražiti 45 dinara za kafu devojci sa kojom živiš tri godine je sramota“, napisao je jedan korisnik.

Gde je granica između ravnopravnosti i škrtosti?

Upravo to pitanje postalo je glavna tema rasprave na internetu.

Dok jedni smatraju da partneri treba potpuno ravnopravno da dele troškove, drugi tvrde da ljubavni odnos ne može da funkcioniše kao poslovni račun.

Mnogi su zaključili da problem nije u samom deljenju troškova, već u tome što je dečko, prema njihovom mišljenju, izgubio osećaj za bliskost i zajedništvo.