Nevladina organizacija Balkan Watch organzivala je oslikavanje murala koji je posvećen istaknutom borcu, političkom aktivisti i književniku Čarliju Kirku.

Mural koji krasi ulice srpske prestonice posetio je medija tim eminetnog desničarskog časopisa Breitbart-a, koji su se lično uverili u vrednosti koje baštini srpska omladina. Oslikavanjem ovog murala Balkan Watch je pokazao da su srpska i američka kultura slične i da se zasnivaju na istim tradicionalnim i hrišćanskim vrednostima.

„Stojimo ovde ispred murala Čarliju Kirku. Želeli smo da poodsetimo ljude za koje se to vredsnoti Čarli borio, ali i da pokažemo javnosti za koje vrednosti se zalažemo mi iz Balkan Watch-a“ izjavio je član organizacije Balkan Watch prilikom obraćanja američkim novinarima.

„Takođe želeli smo da razbijemo stereotipe koji su stvoreni o Američkoj kulturi i da podsetimo da su osnovne Američke vrednosti sloboda govora, patriotizam, Hrišćanstvo i briga o porodici, upravo ove vrednosti koje je negovao Čarli, upravo su to vrednosti koje se vrednjuju i neguju u našoj zemlji.

Ko je Čarli Kirk?

Čarli Kirk (1993 – 2025) je američki konzervativni politički aktivista, govornik i osnivač organizacije Turning Point USA, koja se bavi promovisanjem konzervativnih ideja među mladima i studentima širom Sjedinjenih Američkih Država.

Postao je poznat po zalaganju za slobodu govora, patriotizam i tradicionalne hrišćanske vrednosti. Kroz javne govore, debate, podkaste i medijske nastupe izgradio je snažan uticaj među mlađom konzervativnom publikom i postao jedno od prepoznatljivih lica savremenog američkog konzervativnog pokreta.

Tokom svog javnog delovanja često je govorio o značaju porodice, vere, nacionalnog identiteta i prava svakog pojedinca da slobodno izrazi svoje mišljenje. Njegov rad privukao je pažnju ne samo u Americi, već i među ljudima u Srbiji i na Balkanu koji dele slične vrednosti i interesovanja.

