Vest da je pevač Slobodan Vasić završio u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" iznenadila je javnost i izazvala brojne reakcije, posebno zbog okolnosti koje su prethodile njegovom prijemu na kliniku. Na svu sreću folker se oporavio, te je 22. maja, otpušten iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

Po njega je došla supruga Jelena, koja je tokom celog perioda brinula o njemu.

Porodica Vasić zamolila je za privatnost, dok se Jelena nakon njegovog povratka u porodični dom oglasila i otkrila kako se pevač oseća.

-Sloba je dobro, odmara i druži se sa ćerkicom. Ona ga se jako poželela - rekla je Jelena, dodajući da je pevač doneo odluku da se odmah vrati poslovnim obavezama.

-Sutra već kreće sa nastupima - istakla je ona potom.

Podsećanja radi, pevač je u alkoholisanom stanju ušao u avion, nakon čega ga je obezbeđenje beogradskog aerodroma udaljilo iz daljeg postupanja i sprečilo ukrcavanje. Nakon toga je upućen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć i urađeno ispiranje organizma. U nastavku lečenja, zbog terapije koju koristi za anksioznost i činjenice da se takvi lekovi ne smeju kombinovati sa alkoholom, doneta je odluka da bude zbrinut u specijalizovanoj psihijatrijskoj ustanovi.

Podsećanja radi, Sloba Vasić je više puta javno isticao koliko veruje supruzi i koliko je ponosan na njen uspeh, dok je Jelena govorila da joj je upravo pevač bio „vetar u leđa“ tokom studija i pokretanja privatnog posla.



Jelena je veoma aktivna u radu sa pacijentima, a na društvenim mrežama često deli detalje iz ordinacije i svakodnevnog života, piše Kurir.



- Slažemo se svakako, i u kući i u biznisu. Ona svoj posao zna najbolje, ne mogu tu da joj pomognem - rekao je tada Sloba Vasić.

Uspeh supruge i porodični biznis

Nekadašnja mis Bosne i Hercegovine danas je uspešna doktorka stomatologije, koja je svoju profesionalnu karijeru nastavila u Beogradu.

Zajedno sa suprugom pokrenula je i privatni biznis, a par je pre nekoliko godina otvorio stomatološku kliniku koja, osim klasičnih stomatoloških usluga, nudi i tretmane estetske medicine poput botoksa i hijalurona.

Njihov poslovni poduhvat vremenom je prerastao u stabilan porodični projekat, u kojem svako ima jasno definisanu ulogu.

Inače, malo koje znao da je Sloba Vasić samo tri godine stariji od supruge Jelene. Naime, on je rođen 18. jula 1991. godine, dok je Jelena rođena 1994. godine.

BONUS VIDEO: