Pevač Sloba Vasić prebačen je sa prijemnog na muško odeljenje u Klinici Laza Lazarević, gde će nastaviti dalje lečenje, pišu beogradski mediji.



Zdravstveno stanje pevača Slobe Vasića uzdrmalo je javnost nakon što je juče prvo primljen na VMA, a posle u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".



Prema navodima, pevačevo stanje je za sada stabilno, ali će pod nadzorom lekara ostati do daljnjeg.

- Prebačen je na muško odeljenje. Do danas je bio na prijemnom odeljenju, ali takav je protokol - rekao je izvor za Kurir.



Ipak, detalji o periodu boravka i oporavka za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se narednih dana.

Skandal na aerodromu

Podsetimo, pre dva dana Sloba je izbačen iz aviona na beograskom aerodromu Nikola Tesla, na letu za Cirih, gde je trebalo da održi nastup, i to zbog toga što je bio u alkoholisanom stanju.

Zbog njegovog neadekvatnog ponašanja reagovao je i kapetan, pa je pevač udaljen iz aviona uz pomoć obezbeđenja.

Drama na VMA

Nakon incidenta na aerodromu, Vasić je najpre završio u Urgentnom centru, odakle je potom hitno prebačen na VMA. Međutim, ni tamo nije došlo do smirivanja situacije. Kako otkriva očevidac koji se zatekao na licu mesta, pevač se posvađao sa suprugom i pokazao agresivno ponašanje, a upravo taj sukob prethodio je njegovom prebacivanju u specijalizovanu ustanovu.

