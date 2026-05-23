Lepa Brena i Boba Živojinović jedan su od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Par se venčao 7. decembra 1991. godine, a proslava je organizovana u tada najluksuznijem beogradskom hotelu „Interkontinental“.

Brena je jednom prilikom govorila i o tome kako se desilo poznanstvo između nje i Živojinovića.

- Putovala sam puno i meni su prilazili uvek puno značajni ljudi. Moram da ispričam jednu anegdotu. Te godine smo snimali film "Hajde da se volimo" drugi deo, pa smo snimali onu scenu sa Gidrom Bojanićem, gde snimamo pesmu "Udri Mujo". Nikoga nije bilo tu osim "Slatkog greha", kamermani, snimatelji, znači cela filmska ekipa. Kako pevam deo: "Udri, udri Mujo", ja vidim kako neki lep, visok i zgodan markantan muškarac prolazi i tu se zadržava. Kada smo završili, ja pitam Raku Đokića: "Ko je bio tu taj visok i lep dečko?", on mi kaže da je bezveze neko, da je došao na trening. Dobijamo novi raspored za tu filmsku ekipu, nas 250 se pomera i idemo da snimamo scene na Divčibarima. Tek kad je bila premijera filma, onda mi je Raka priznao i rekao da je to bio Boba Živojinović. Rekao je da je morao da prebaci sve, jer da smo se upoznali tu, da je pitanje da li bismo završili film – ispričala je Lepa Brena u emisji "Amidži šou".