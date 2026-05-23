Od 1. jula na snagu stupaju nova pravila Evropske unije za kupovinu preko onlajn platformi iz zemalja van EU, poput Šeina i Temua, a promene će obuhvatiti sve pakete bez obzira na njihovu vrednost.

Brisel ukida dosadašnje oslobađanje od carine za pošiljke vredne manje od 150 evra, sa ciljem da zaštiti evropske trgovce od nelojalne konkurencije i prilagodi carinski sistem naglom rastu internet trgovine.

Prema odluci Saveta EU, biće uvedena privremena paušalna carina od tri evra po tarifnoj kategoriji proizvoda unutar pošiljke, a ta mera važiće do formiranja Evropskog centra za carinske podatke 2028. godine, navodi Hrvatska privredna komora.

Nove dažbine menjaju navike kupaca

Hrvatska privredna komora ocenjuje da je cilj novih pravila stvaranje ravnopravnijih uslova za evropske trgovce, smanjenje mogućih zloupotreba i veća kontrola bezbednosti proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja.

Posebna pažnja usmerena je na proizvode poput dodataka ishrani i igračaka, gde su bezbednosni standardi posebno važni.

Istraživanje Hrvatske privredne komore pokazalo je da je gotovo 80 odsto ispitanika u poslednja tri meseca kupovalo robu preko platformi van EU, najčešće sportsku opremu, garderobu i obuću, ali i dodatke ishrani i igračke.

Nakon najave novih troškova, više od polovine ispitanika navelo je da planira da potpuno prestane sa kupovinom robe iz trećih zemalja, dok deo građana planira da značajno smanji takve narudžbine.

Komora smatra da bi novi nameti mogli da vrate deo potrošnje evropskim trgovcima i promene ponašanje kupaca.

Direktorka Sektora za trgovinu Hrvatske privredne komore Maja Bogović upozorila je da veliki broj građana i dalje ne proverava poreklo onlajn prodavaca niti bezbednosne oznake proizvoda.

Prema podacima ankete, čak 42,4 odsto ispitanika ne proverava CE oznake niti bezbednosna uputstva proizvoda koje kupuju preko interneta.

Novo „dugme za raskid ugovora“

Izmene Zakona o zaštiti potrošača doneće i novu obavezu za trgovce da uvedu funkciju za jednostrani raskid ugovora na daljinu, takozvano „dugme za raskid“.

Kako je objasnila Ivana Radan Ban iz Ministarstva privrede, potrošači će ubuduće moći da raskinu ugovor jednim klikom, na isti način na koji su kupovinu i obavili.

Novi propisi stupaju na snagu 19. juna, a trgovci do tada moraju da prilagode svoje internet stranice.

Hrvatska privredna komora podseća da broj malih paketa koji ulaze na tržište EU rapidno raste od 2022. godine.

Samo tokom 2024. godine u Evropsku uniju stiglo je oko 4,6 milijardi malih pošiljki, od čega je čak 91 odsto došlo iz Kine.

Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u poslednjem kvartalu 2025. zabeleženo više od 19 miliona paketa, što je najveći broj do sada i rast od 15,4 odsto u odnosu na kraj 2024. godine.