Pevač Sloba Vasić ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što su domaći mediji preneli da je izašao iz klinike "Laza Lazarević", gde je boravio prethodnih dana. Vest je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama, posebno zbog ranijih spekulacija o problemima u njegovom privatnom životu.

Pre toga, u medijima se govorilo o navodnoj svađi sa suprugom kada ej doveden na kliniku, koja se, prema pisanju pojedinih portala, dogodila u alkoholisanom stanju. Ipak, detalji celog slučaja nisu zvanično potvrđeni, a pevač se nije detaljnije oglašavao povodom tih navoda.

Nakon izlaska iz klinike, Sloba je kratko poručio da samo čovek. Njegovi fanovi pružili su mu podršku putem društvenih mreža, uz želje da što pre prevaziđe težak period.

Katarina Lazić, influenserka i supruga Darka Lazića, dotakla se situacije u kojoj se našao njegov kolega Sloba Vasić, koji je bio hospitalizovan u bolnici "Laza Lazarević", a potom danas i pušten.

-Svi smo se iznenadili neprijatno. Nismo se čuli sa Slobom, ali smo se čuli sa Lelom, tako da smo sa njom u svakodnevnom kontaktu, te želimo Slobi da se što pre oporavi i da opet bude sa nama - rekla je ona.

Na pitanje da li je bila upoznata sa informacijom da pevač ima problem sa alkoholom, odgovorila je:

-Zaista to ne znam. Bili su kod nas za Prvi maj. Darko ne pije, nije pio, nije pio ni Sloba. Stvarno nisam znala ništa vezano za to. Sve je bilo u redu, najnormalnije. Nisam primetila ništa neobično niti čudno. Baš nam je bilo lepo. Svirali su harmoniku, mi žene smo sedele pored njih, pričali i slušali ih kako sviraju. Nismo mogli ni da pretpostavimo da može da dođe do ovako nečega - navela je Katarina za Blic.

Dodala je i da sa njim nisu razgovarali o njegovoj borbi sa anksioznošću.

BONUS VIDEO: