Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas, na obeležavanju Dana Afrike u Beogradu, da Srbija saradnju sa zemljama afričkog kontinenta i Pokreta nesvrstanih vidi kao jednu od glavnih komparativnih prednosti svoje spoljne politike i zahvalio afričkim zemljama koje podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na Kosovu.



„Uvereni smo da budućnost pripada zemljama afričkog kontinenta, ali i zemljama kao što je Srbija, koje su u stanju da se priilagode novim okolnostima i da na neki način predstavljaju mosti između koninenata, civilizacija i ideologija u jednom veoma teškom vremenu. Želim da zahvalim svim našim prijateljima koji podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na Kosovu i Metohiji“, rekao je Đurić.

Istakao je da je prijateljstvo Srbije i Afrike građeno decenijama i da je Srbija ponosna na to.

„Zadatak koji kao članovi vlade imamo i od predsednika Republike i od predsednika Vlade Srbije je da radimo tako da Srbija bude najbolji prijatelj afričkih zemalja u Evropi“, rekao je Đurić.

Ministar spoljnih poslova Srbije je izrazio zahvalnost afričkim zemljama koje će učestvovati na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, za koju je rekao da je siguran da će promeniti lice Beograda i Srbije na bolje.

Istakao je da Dan Afrike za Srbiju i njene građane ima ogroman značaj.

„Samo dve decenije nakon što je narod Srbije zbacio okove fašističke okupacije i upalio baklju slobode na ovim prostorima sa prvim antifašističkim ustancima koji su se 1941. godine odvili na području Srbije, naša zemlja, oporavljena, ekonomski osnažena i na svojim nogama, odlučila je da tu baklju slobode počne da širi i na druga područja koja su bila predmet kolonijalnog osvajanja i neke vrste tihe ili manje tihe okupacije“, rekao je Đurić.

Srbija od 2017. godine zvanično obeležava 25. maj kao Dan prijateljstva sa narodima Afrike.