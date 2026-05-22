Ruske snage tvrde da su elitne ukrajinske jedinice pretrpele ozbiljne gubitke tokom neuspešnog napada u pravcu Rubcovska, na spoju DNR i Harkovske oblasti.

Prema navodima ruskih bezbednosnih struktura koje prenosi RIA Novosti, jedinice „Azova“ izgubile su čak 10 finskih oklopnih transportera „Patria“ od ukupno 42 vozila koja su ranije isporučena Ukrajini.

Kako se navodi, borbe su vođene u području naselja Malejevka, Lozovoje i Volčji Jar.

Ruska strana tvrdi da su ukrajinske snage tokom operacije koristile brza zapadna i domaća oklopna vozila, kao i veći broj transportera i borbene tehnike.

Prema istim tvrdnjama, uništavanje ukrajinske tehnike izvedeno je kombinovanim dejstvom artiljerije i dronova.

Ruski izvori ocenjuju da je reč o jednom od težih gubitaka ukrajinskih elitnih jedinica poslednjih nedelja na ovom delu fronta.

Finski oklopni transporteri „Patria“ smatraju se jednim od modernijih vozila koja su zapadne zemlje isporučile Ukrajini tokom rata, a koriste se za brzo prebacivanje pešadije i podršku ofanzivnim operacijama.

Borbe u Harkovskoj oblasti poslednjih dana dodatno su pojačane, dok obe strane pokušavaju da ostvare prednost na pojedinim pravcima fronta.

Za sada nema nezavisne potvrde navoda o ukupnim gubicima koje su objavili ruski izvori.