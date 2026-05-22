Na svečanoj manifestaciji „Veče šampiona“, održanoj u Kongresnom centru „Master“, ALTA banci je uručena nagrada “Najbrže rastuća banka u segmentu finansiranja poljoprivrednika”, čime je dodatno potvrđen njen snažan razvoj, inovativan pristup i dugoročna posvećenost razvoju domaćeg agrara.

Intenzivan rast i prepoznatljiv kvalitet na tržištu

Ovo značajno priznanje dolazi u trenutku kada ALTA banka beleži intenzivan rast u sektoru poljoprivrede, gde se sve jasnije profiliše kao pouzdan finansijski partner i jedan od ključnih oslonaca proizvođača širom Srbije. Rezultati takvog pristupa vidljivi su kroz kontinuirano povećanje plasmana, rast broja klijenata i tržišno učešće koje se približava granici od dva odsto, što potvrđuje da poljoprivrednici u ALTA banci prepoznaju partnera koji razume njihove potrebe i dinamiku savremene proizvodnje.

Izuzetna je čast i privilegija da u ime ALTA banke primim ovo prestižno priznanje. Za nas je to potvrda dosadašnjeg rada, ali i jasna poruka da se poverenje ne podrazumeva, već se gradi svakodnevno, na terenu, zajedno sa klijentima.

Ovo priznanje delimo sa svim poljoprivrednim gazdinstvima širom Srbije koja su nam ukazala poverenje. Naš cilj je da budemo pouzdan partner svakom poljoprivredniku, od prve investicije do daljeg razvoja poslovanja. ALTA banka razvija rešenja koja odgovaraju realnim potrebama savremenog agrara, oslanjajući se na razumevanje tržišta i dugoročnu saradnju.

Ponosni smo što su naši klijenti prepoznali ALTA banku kao instituciju koja raste zajedno sa njima. Zahvaljujemo Novosadskom sajmu na ovom značajnom priznanju, koje za nas predstavlja i obavezu da u narednom periodu budemo još bliži potrebama domaćih proizvođača, istakao je Đorđe Radulović, direktor odeljenja za agro biznis ALTA banke.







Prilagođena rešenja za ceo ciklus poljoprivredne proizvodnje

Stabilnost i dugoročno planiranje postali su ključni faktori opstanka u poljoprivredi, a upravo na tim principima ALTA banka gradi svoj odnos sa klijentima. Razvijanjem namenski kreiranih i visoko fleksibilnih finansijskih rešenja, banka uspešno prati celokupan ciklus proizvodnje, od finansiranja tekućih troškova do realizacije velikih investicionih projekata. Kroz kredite za obrtna sredstva i likvidnost, investicione kredite namenjene modernizaciji mehanizacije, kupovini zemljišta i izgradnji objekata, kao i kroz inovativne kreditne okvire koji omogućavaju dugoročno planiranje bez dodatne administracije, ALTA banka postavlja nove standarde podrške agraru.

Sinergija sa institucijama i podrška IPARD projektima

Snagu ovog modela dodatno potvrđuju partnerstva sa ključnim institucijama. Kroz subvencionisane kredite Ministarstva poljoprivrede, programe Garancijskog fonda AP Vojvodine i saradnju sa lokalnim samoupravama, ALTA banka obezbeđuje dostupnije i povoljnije izvore finansiranja. Istovremeno, podrška IPARD projektima kroz izdavanje bankarskih garancija omogućava poljoprivrednicima da iskoriste evropska sredstva i realizuju investicije koje direktno utiču na rast konkurentnosti.

Upravo u tom segmentu ALTA banka odlazi korak dalje, aktivno učestvujući u realizaciji novog ciklusa državnih podsticaja za 2026. godinu. Nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, banka je među prvima započela plasman subvencionisanih kredita, čime je dodatno potvrdila svoju ulogu strateškog partnera domaćeg agrara. Ovakva podrška ima poseban značaj u uslovima čestih tržišnih oscilacija i nepredvidivih klimatskih faktora, gde finansijska stabilnost postaje ključ opstanka i razvoja proizvodnje.

Najpovoljniji modeli finansiranja uz uvažavanje specifičnosti biznisa

Ovi subvencionisani krediti u domaćoj valuti, sa rokovima otplate do 60 meseci i kamatnim stopama u rasponu od 0% do 3%, predstavljaju trenutno najpovoljnije modele finansiranja na tržištu, uz dodatne benefite za žene u agrobiznisu, mlade poljoprivrednike i gazdinstva u područjima sa otežanim uslovima rada. Program je koncipiran tako da podrži sve ključne grane proizvodnje, od stočarstva i ratarstva, do voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, omogućavajući ulaganja u mehanizaciju, opremu, sadni materijal i obrtna sredstva.

Kombinacija fleksibilnih modela otplate, razvijene mreže ekspozitura i digitalnih servisa, uz dodatnu podršku kroz ALTA Leasing, čini finansijska rešenja banke dostupna i prilagođena realnim potrebama proizvođača širom Srbije.

Priznanje uručeno na „Večeri šampiona“, jednom od najznačajnijih događaja u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma, predstavlja snažnu potvrdu da ALTA banka aktivno učestvuje u oblikovanju tržišta, postavljajući standarde u segmentu finansiranja poljoprivrede.

Opredeljena da i u narednom periodu bude pouzdan partner domaćim proizvođačima, ALTA banka nastavlja da razvija inovativne modele podrške, oslanjajući se na jasno strateško usmerenje, stabilan rast, dugoročna partnerstva i snažnu podršku sektorima koji čine temelj domaće ekonomije.