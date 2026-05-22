"Ja sam došao da građanima Srbije najavim par stvari. Pre svega želim da kažem da za penzionere pripremamo nešto što će mnogo da im znači, posebno siromašnijim penzionerima", kazao je predsednik.

Kako kaže, ne može o svemu da govori.

"Džepovi penzionera će biti značajno puniji. Ljudi znaju da kada ja to kažem, to je istina. Nikada nisam obmanuo, a to će se dogoditi u naredna tri meseca", rekao je.

Kako kaže, Srbija ovo povećanje obezbeđuje iz realnih prihoda.

"Za to nam nije potrebno zaduživanje, zaduživanje je potrebno na primer za neko oružje. Mnoge zemlje iz EU su mnogo zaduženije od nas. Naša stopa zaduženosti je i dvostruko niža nego njihova", istakao je Vučić.