Dok Evropa odbrojava dane do 17. juna i neviđenog open-air spektakla na Ušću, rock legenda Lenny Kravitz je još jednom zagolicao maštu milionske publike

Njegov Instagram profil postao je prava riznica ekskluzivnih uvida u kreativni proces, a poslednja objava direktno iz studija izazvala je lavinu reakcija.

Na fotografiji ga vidimo u studijskoj atmosferi, sa slušalicama na ušima, potpuno fokusiranog dok udara u tamburin. Iako smo svi navikli na njegove čuvene gitarske rifove koji pomeraju planine, ovaj trenutak iz gluve sobe jasno nagoveštava da nas očekuje povratak onom iskonskom, organskom groove-u.

Videti ga u takvom zanosu, neposredno pred dolazak u Evropu, samo potvrđuje da 17. juna na Ušće ne stiže samo velika svetska zvezda, već muzičar koji je trenutno u svom najjačem kreativnom naletu.

Tajming ove objave nije mogao biti bolji. Dok se kod nas uveliko prave planovi za najveći open-air spektakl sezone, Lenny iz svoje "gluve sobe" šalje jasnu poruku – energija je na vrhuncu!

Za sve koji planiraju da prisustvuju beogradskom koncertu, ovo je znak da bi događaj mogao doneti i nešto potpuno novo. Koncert je zakazan za 17. jun na Ušću, u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a, a ulaznice su dostupne putem sajta eFinity i eFinity aplikacije.

O LENNYJU KRAVITZU

Lenny Kravitz je tekstopisac, producent i multiinstrumentalista koji je tokom karijere duže od tri decenije postao globalna ikona. Inspirisan soulom, rokom i funkom šezdesetih i sedamdesetih godina, osvojio je četiri GRAMMY® nagrade, a njegovi albumi prodati su u više od 50 miliona primeraka širom sveta.

Nakon hvaljene turneje Blue Electric Light 2025, Kravitz nastavlja svoj kreativni preporod koji je Billboard opisao kao “Lennaissance”, a njegov 12. studijski album Blue Electric Light proglašen je jednim od najboljih rok izdanja poslednjih godina.

Više informacija

Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.