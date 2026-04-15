Nekadašnji popularni učesnik takmičenja “X Factor”, Lukijan Ivanović, neko vreme nije bio prisutan na medijskoj sceni, a sada je odlučio da se vrati emotivnom baladom.

Pesmom “Hej živote”, za koju je Lukijan snimio spot u restoranu Dva Jelena, već osvaja publiku. A osim prelepih kadrova i pesme koja preti da zavlada radio-stanicama, u spotu se pored zgodnog pevača pojavljuje i atraktivna brineta s kojom je Ivanović odglumio emotivne scene.

Iako nije objavljivao nove singlove još od nastupa na Beogradskom proleću 2022, Lukijan je sve vreme bio prisutan na muzičkoj sceni kroz nastupe i rad sa publikom, gradeći svoj stil i umetnički izraz.

Publika ga pamti i po učešću u popularnom takmičenju “X Factor Adria”, gde je svojim glasom i interpretacijom skrenuo veliku pažnju.

Nova pesma “Hej živote” donosi zreliji zvuk i emotivnu priču, dok spot dodatno naglašava atmosferu i poruku koju pesma nosi. Ovim izdanjem Lukijan najavljuje novi talas autorske muzike i potvrđuje da od njega tek dolazi ono najbolje.

