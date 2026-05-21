- Mogu da potvrdim da je tužilac tražio pritvor za šefa beogradske policije. Govoriću nešto oštrije. Ovo što smo danas videli je zastrašujuće. Hoću da pohvalim sve pripadnike policije, SAJ i Žandarmerije, posebno Žandarmerije jer su pronašli telo. Ovo su uradili monstrumi. Jedno je lice govorilo "Sava, Sava, Sava" , ne bismo li tražili u Šapcu, ali smo ubrzo shvatili da nam odlvači snage. Bure je presečeno, telo savijeno, ugurano u to bure. DNK se utvrđuje, ali sa sigurnošću možemo reći da je reč o Aleksandru Nešoviću. To su betonirali u garaži, spremili su ga u garaži. To je neki sporo sušeći, da psi ne bi mogli da nanjuše telo. Zlikovci parekselans - kazao je Vučić.

Ubili, pa otišli u kafanu

-Ta lica su se vratila posle toga, dva sata im je ta operacija trajala, u kafanu i popila piće - otkrio je on.

-Možete da zamislite sa kakvim monstrumima imate posla. Ponosan sam na činjenicu da je srpska država pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, bez zataškavanja i sada pitam sve ove lažove koji su 3 dana obmanjivali javnost, svi ti lažovi koji su pokušavali da obmanu, neka se zapitaju da li time ohrabruju da time čine slična dela u budućnosti.