Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista kada je reč o pregovorima oko NIS-a, ali da država intenzivno radi na pronalaženju rešenja kako građani ne bi osetili posledice. Istakao je da Srbija ubrzano obnavlja rezerve nafte i dizela zbog mogućih problema na evropskom tržištu i nestabilne situacije na Bliskom istoku.

„Širok za pregovore oko NIS-a. Poslednjih dana niste zvučali previše optimistično da bi sutra moglo da se potpiše ta prodaja ili barem da bude izgledno da će biti u narednim danima. Zašto?

Nisam siguran ni ko želi da proda, ni ko kome prodaje, ni šta prodaje. Dugo je sasvim otvoreno. Toliko sam se nagledao tih igara i svega toga, toliko truda smo uložili, toliko smo se borili, toliko brige pokazali prema građanima.

Ljudi ovde nisu osetili godinu i po dana ovo mučenje traje. Godinu i po dana ljudi nisu osetili to na pumpama, ljudi to nisu osetili nigde. Borili smo se za naše poljoprivrednike, borili smo se za sve naše građane. Nisu osetili čak ni u povećanju cena, iako je to povećanje cena bilo manje nego bilo gde drugo u Evropi.

Znači, sve smo radili da pomognemo ljudima, bezbroj sastanaka održali sa ljudima iz MOL-a, i dalje sa njima razgovaramo. Nadam se da ćemo završiti, a jesam li optimista? Nisam. Znači, nadam se, a optimista svakako nisam.

Nadam se da postoje neka rešenja. Uvek imamo rešenje.

Šta je rešenje ukoliko ovi pregovori propadnu, a nema puno vremena, znači nije puno vremena ostalo za donošenje odluka?

Ne mislim ja da Amerikanci neće produžiti mogućnost sklapanja dogovora, da li za 15 dana ili dva meseca, svejedno, ali će ga produžiti, ja verujem u to. Razgovaram sa Amerikancima. Razgovaramo sa svima da ne ugrozimo zemlju.

Ali mi moramo sa tim da požurimo, to rešenje da pronađemo, zato što ovako nije moguće živeti i raditi. I pronaći ćemo rešenje, naći ćemo rešenje. Nije vas do sad bolela glava, nikoga u Srbiji, neće ni od sada.

Imamo veći problem, čekamo, očekujemo u julu te probleme u celoj Evropi zbog nedostatka nafte i naftnih derivata, ali mi ćemo imati, zato što zanavljamo ubrzano naše rezerve.

Mi smo sada, NIS je trebalo da izveze 30.000 tona dizela, mi iako imamo drugi kanal za kupovinu i za zanavljanje rezervi, one koje smo potrošili kada smo intervenisali na tržištu, mi smo uzeli još 10.000 tona od NIS-a da bismo odmah popunili deo tih rezervi, zato što ne znamo šta donosi dan, šta donosi noć.

Da li će biti napad na Iran ponovljen ili ne, to niko ne može da zna, a plašim se da tamo stvari nisu rešene.”