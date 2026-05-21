-Sa najvećim zadovoljstvom ću da govorim o odlasku u Kinu, ali došao sam da saopštim građanima da za penzionere pripremamo paket mera koji će veoma da im znači. Njihovi džepovi biće znatno puniji. Ljudi znaju da je to istina, da nikada nisam obmanuo ljude. To će se dogoditi u naredna tri meseca - rekao je predsednik Vučić.

"Ljudi obožavaju da pričaju samo o lošim stvarima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se u javnosti u poslednje vreme previše pažnje posvećuje negativnim temama, ističući da su gradovi u Srbiji i dalje među bezbednijima u Evropi.

Poručio je da problemi postoje, ali da država radi na njihovom rešavanju i priprema zakonske izmene kako bi se uveo stroži sistem kontrole i odgovornosti.

„Ljudi u Srbiji, posebno u poslednjih godinu i po dana, obožavaju da pričaju samo o lošim stvarima. I ne mislim samo na one koji pripadaju blokaderskom pokretu, antidržavnom, da ne kažem antisrpskom, već i oni koji pripadaju provladinom bloku, kako god hoćete, zato što najviše klikova, najviše svega, hajde samo da pričamo o tome.