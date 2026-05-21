Mađarski premijer Peter Mađar žestoko je kritikovao američkog milijardera Džordža Soroša, poručivši da ga ni u kom slučaju ne smatra simbolom demokratije u Mađarskoj.

U intervjuu za poljski list „Žečpospolita“, Mađar je odbacio tvrdnje da je Soroš imao pozitivnu istorijsku ulogu u razvoju mađarske demokratije.

– Apsolutno ne. On ni na koji način nije simbol demokratije u Mađarskoj, a svakako ne u Velikoj Britaniji ili Indiji, čije je ekonomije uništio. Soroš nije političar – rekao je Mađar.

Rasprava o uticaju Soroševe mreže

Izjava novog mađarskog premijera dolazi u trenutku kada se u Mađarskoj ponovo vodi velika rasprava o uticaju organizacija povezanih sa Sorošem na političke procese u zemlji.

Posebnu pažnju izazvali su parlamentarni izbori na kojima je stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom, porazila Fides Viktora Orbana i osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Time je završena Orbanova šesnaestogodišnja vladavina Mađarskom.

U priču se uključio i Ilon Mask

Prethodno je i američki milijarder Ilon Mask komentarisao politička dešavanja u Mađarskoj, tvrdeći da je „Soroševa organizacija preuzela Mađarsku“.

Maskova objava izazvala je veliku pažnju mađarskih medija, posebno nakon reakcije Aleksa Soroša, sina Džordža Soroša, koji je javno pozdravio izborne rezultate.

Ko je Džordž Soroš?

Džordž Soroš je američki finansijer i investitor, osnivač mreže Fondacija otvorenog društva, koja finansira brojne organizacije širom sveta i bavi se pitanjima ljudskih prava, demokratije i političkih reformi.

Godinama je jedna od najkontroverznijih figura u evropskoj politici, posebno među konzervativnim i desnim partijama koje ga optužuju za politički uticaj preko nevladinih organizacija i medijskih mreža.