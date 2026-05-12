Vest o skrnavljenju porodične grobnice u Šapcu odjeknula je širom Srbije i izazvala buru reakcija, a u centru cele priče našao se Igor Karadarević, nekadašnji voditelj RTS-a i sadašnji direktor festivala „Ritam Evrope“. Čovek kog javnost godinama poznaje sa televizije sada prolazi kroz jednu od najtežih životnih situacija, nakon što je na grobu njegove porodice oskrnavljen verski simbol koji je za njih imao duboko lično značenje.

Igor je ostao u šoku kada je došao na grob svoje majke, preminule prošle godine, i video da je sa spomenika uklonjen krst koji je bio uklesan pored polumeseca i zvezde. Kako tvrdi, sporni simbol nekome je zasmetao samo zato što se nalazi među spomenicima pokojnika muslimanske veroispovesti, a za sve navodno krivi jednog hodžu iz Šapca koji se protivio tome da krst stoji na tom mestu. Karadarević ističe da je grobnica uredno kupljena na gradskom groblju, a ne na verskom, zbog čega niko nije imao pravo da određuje šta sme ili ne sme da stoji na porodičnom spomeniku.

Karadarević je odmah pozvao policiju, koja je po dolasku zatekla oštećen spomenik i prizor koji ga je, kako tvrdi, potpuno zgrozio. Ceo slučaj izazvao je burne reakcije jer mnogi smatraju da je reč o skandaloznom skrnavljenju groba i brutalnom udaru na poruku tolerancije koju je porodica želela da pošalje. Pošto je slučaj izazvao burne reakcije, podršku od porodice sa očeve strane Igor ipak nije dobio.

- Zvao me Muhamed Jusufspahić i tražio je da se sve zaustavi, da su verski simboli ono što nas deli, da smo svi Božja deca. Ono što je novina jeste da je moj stric rekao da na tom groblju neće biti krsta, u čemu ga je podržao njegov sin, moj brat. Niko od očeve porodice me nije pozvao da pruži podršku. Pred policijom kad je bio uviđaj on je to izjavio gde su mu policajci zamerili te reči. Znam da postoji neko udruženje muslimana u Šapcu koji upravljaju svim tim dešavanjima. Ja sam za građansku Srbiju gde neće jedan hodža moći da briše krst jer ga to nervira - izjavio je Karadarević za Alo i dodao:

- Kontaktirala me je Kancelarija za zaštitu ravnopravnosti i izvinjavaju se što se ovo dogodilo u Srbiji i zalažu se da ovo sve treba da se reši preko institucija. Mislim izjava hodže za medije da sam ja oskrnavio muslimansko groblje jer sam stavio krst, stvarno suludo. Čak mi je i otac završio u bolnici kada je saznao šta se dogodilo - rekao je za našu redakciju.

"Vraćanje krsta na grob bi nas jako smirilo"

Na pitanje kakav epilog ove situacije bi smirio porodicu Karadarević, Igor je drhtavim glasom poručio:

- Postoji mali deo inata, ali od toga nema ništa. Želim da se duša i telo moje pokojne majke odmori i da je niko ne dira. Da počiva tamo gde su ona i njen suprug odlučili. Zamisli da nema nas, njene dece. Taj grob bi tako ostao bez krsta. Vraćanje krsta na grob bi nas jako smirilo. Dokazalo bi da su Šapčani divni ljudi. Moj otac ima strah da ode na groblje jer ima strah od reakcije hodže. Zamisli čoveka koji je musliman i da zahteva da sa policijom ide na grob pokojne žene - završio je Karadarević.

U trenutku pisanja ovog teksta, kontaktirali smo hodžu koji je kako Igor tvrdi skinuo krst sa poleđine spomenika, ali on već dva dana ne reaguje na naše pozive.

