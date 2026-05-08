Jedan od najiščekivanijih televizijskih spektakala ovog proleća, Grand Finale International Derventa 2026, koje će biti održano 22. maja uz veliki televizijski prenos, publici donosi pravo muzičko iznenađenje, na scenu u Derventi stižu Ivana Boom Nikolić i Princ od Vranje.

Ivana Boom Nikolić, jedna od najprepoznatljivijih regionalnih pop zvezda i predstavnica Srbije na Evroviziji 2020. i 2021. godine sa grupom „Hurricane“, svojim dolaskom izazvala je pravu buru reakcija među publikom, a njen nastup biće jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri.

Na scenu u Derventi stiže i Princ od Vranje, predstavnik Srbije na Evroviziji i jedan od najaktuelnijih mladih izvođača na regionalnoj sceni, čiji su nastupi i autentičan stil u prethodnom periodu izazvali veliku pažnju publike i medija širom Balkana.

Veliki televizijski prenos iz Sportskog centra Derventa u Derventi počinje u 20:10 časova.



Zbog pojačanih mera bezbednosti i televizijske organizacije događaja, ulazak publike planiran je najkasnije do 19:30 časova, a organizatori su potvrdili da je ulaz za publiku potpuno besplatan. Očekuje se atmosfera velikog televizijskog šou-programa, vrhunska produkcija i veče koje će Derventu staviti u centar regionalne pažnje.