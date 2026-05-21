Policijska stanica Slatina podnela je krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog sumnje na računarsku prevaru, nakon što je 64-godišnji muškarac ostao bez dobitka u kladionici zbog objave fotografije listića na društvenim mrežama.

Kako je saopštila Policijska uprava virovitičko-podravska, muškarac je 13. maja uplatio 500 evra na sportski događaj u jednoj kladionici i ostvario dobitak od 817 evra.

Dan kasnije na društvenim mrežama objavio je fotografiju dobitnog tiketa, ne sluteći da su na njoj jasno vidljivi svi podaci potrebni za isplatu novca.

Kada je potom otišao u kladionicu kako bi podigao dobitak, zaposleni su mu saopštili da je novac već isplaćen putem interneta i da listić više nije validan.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet osobe koja je zloupotrebila podatke sa tiketa, a po završetku istrage biće dostavljen izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu.

Policija upozorila građane

Nakon ovog slučaja policija je apelovala na građane da budu oprezni prilikom objavljivanja fotografija na internetu i društvenim mrežama.

Iz policije upozoravaju da fotografije dokumenata, tiketa i drugih potvrda često sadrže podatke koji mogu biti zloupotrebljeni.

– Građanima savetujemo da pre objavljivanja fotografija uklone ili prekriju bar kodove, QR kodove, serijske brojeve i sve druge podatke koji mogu omogućiti protivpravnu isplatu ili drugu vrstu zloupotrebe – navodi se u saopštenju.

Policija je pozvala građane da svaku sumnju na internet prevaru odmah prijave nadležnim organima.