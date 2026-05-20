Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, pojavila se pre mnogo godina u spotu za veliki hit Kaje Ostojić "Nemoj da me zoveš ljubavi". U vreme kada je spot sniman, Jelena (tada Đuričanin) je radila kao model i bila jedna od atraktivnih devojaka koje prate Kaju u videu.

Ovaj detalj iz njene prošlosti danas je veoma zanimljiv medijima jer dokazuje da je imala dodirnih tačaka sa estradom i pre nego što je upoznala Slobu.

Jelena je danas uspešna preduzetnica, uticajna ličnost na društvenim mrežama i supruga jednog od najpopularnijih folkera na Balkanu. Pre braka sa Slobom vodila je privatniji život i iz prvog braka ima dva sina.

Danas važi za ženu sa stavom, posvećenu majku koja je sa Slobom dobila sina Damjana, i njegovu najveću podršku u karijeri.

