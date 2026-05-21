Jelena i Sloba Radanović su godinama u braku, a pevačeva supruga se sada oglasila i čestitala mu godišnjicu.

Na svom Instagram profilu Jelena je objavila zajedničku fotografiju i suprugu čestitala sedmu godišnjicu braka.

Slobina supruga je uz fotku dodala i pesmu "Kažu svi" čiji je tekst zaintrigirao brojne pratioce.

Tekst pesme

Kažu svi, kažu da priča ceo grad

Da samo letimo svoj pad

Da propalo je sve

Da nismo kao pre

Kažu svi, ova je ljubav samo laž

Tako je dobro kada znaš

Da zavide nam svi

Dušu bi prodali da budu kao mi

Ništa ne boli me

Ljubi me, voli me

Samo ti





Nisu nas slomile sve ove godine

Po jutru dan se poznaje

I bolji pali su

A mi još letimo, zar ne?

Neka se ne brinu, neka ne pitaju

Za ove grešne duše dve

Samo poljubi me

Sa tobom spremna sam na sve

Sudbino moje sudbine

