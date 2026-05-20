Razlog? Sve je izgubio zbog jedne fotografije koju je objavio na društvenim mrežama.

Podelio dobitni listić i napravio kobnu grešku

Prema navodima policije, muškarac je uplatio 500 evra na sportski događaj i osvojio ukupno 817 evra.

Srećan zbog dobitka, fotografisao je listić i objavio ga na društvenim mrežama, ne sluteći šta bi moglo da se dogodi.

Međutim, na slici su bili jasno vidljivi:

bar kod

serijski broj

podaci potrebni za isplatu

Kada je otišao po novac, usledio je šok

Već sledećeg dana muškarac je otišao u kladionicu kako bi podigao svoj dobitak, ali tamo ga je sačekala neverovatna vest.

Zaposleni su mu rekli da je novac već isplaćen putem interneta i da listić više nije važeći.

Policija sada istražuje slučaj kao računarsku prevaru.

Policija izdala ozbiljno upozorenje

Nakon incidenta, policija je apelovala na građane da budu veoma oprezni kada dele fotografije na internetu.

Posebno upozoravaju da se nikada javno ne objavljuju:

QR kodovi

bar kodovi

serijski brojevi

podaci za isplatu ili potvrdu kupovine

Jer upravo takve informacije mogu omogućiti prevarantima da dođu do novca.

Jedna fotografija napravila veliki problem

Ovaj slučaj ponovo je pokazao koliko bezazlene objave na društvenim mrežama mogu skupo da koštaju.

Korisnici interneta masovno komentarišu da nisu ni znali da neko može da podigne dobitak samo preko fotografije listića.