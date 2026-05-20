Razlog? Sve je izgubio zbog jedne fotografije koju je objavio na društvenim mrežama.
Podelio dobitni listić i napravio kobnu grešku
Prema navodima policije, muškarac je uplatio 500 evra na sportski događaj i osvojio ukupno 817 evra.
Srećan zbog dobitka, fotografisao je listić i objavio ga na društvenim mrežama, ne sluteći šta bi moglo da se dogodi.
Međutim, na slici su bili jasno vidljivi:
- bar kod
- serijski broj
- podaci potrebni za isplatu
Kada je otišao po novac, usledio je šok
Već sledećeg dana muškarac je otišao u kladionicu kako bi podigao svoj dobitak, ali tamo ga je sačekala neverovatna vest.
Zaposleni su mu rekli da je novac već isplaćen putem interneta i da listić više nije važeći.
Policija sada istražuje slučaj kao računarsku prevaru.
Policija izdala ozbiljno upozorenje
Nakon incidenta, policija je apelovala na građane da budu veoma oprezni kada dele fotografije na internetu.
Posebno upozoravaju da se nikada javno ne objavljuju:
- QR kodovi
- bar kodovi
- serijski brojevi
- podaci za isplatu ili potvrdu kupovine
Jer upravo takve informacije mogu omogućiti prevarantima da dođu do novca.
Jedna fotografija napravila veliki problem
Ovaj slučaj ponovo je pokazao koliko bezazlene objave na društvenim mrežama mogu skupo da koštaju.
Korisnici interneta masovno komentarišu da nisu ni znali da neko može da podigne dobitak samo preko fotografije listića.
