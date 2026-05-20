Rezolucija senatora demokrata podneta je u trenutku dok Trampova administracija pojačava pritisak na kubansku vladu podizanjem optužnice protiv bivšeg predsednika Raula Kastra, prenosi Rojters.

Demokrate Tim Kejn iz Virdžinije, Adam Šif iz Kalifornije i Ruben Galjego iz Arizone podneli su Rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kako bi blokirali upotrebu američkih oružanih snaga protiv Kube.

U obrazloženju senatori su podsetili na Trampove ponovljene pretnje o slanju američkih trupa na Kubu s ciljem da se promeni vlast u toj ostrvskoj državi.

Pored toga oni su se pozvali izveštaje da je Južna komanda američke vojske dobila naređenje da pripremi planove napada, iako Kuba ne predstavlja značajnu pretnju po američku nacionalnu bezbednost.

"Američka vojska je najbolja na svetu, ali naši vojnici ne bi trebalo da se izlažu opasnosti ako nema jasne koristi za Sjedinjene Američke Države", rekao je senator Kejn, jedan od pokretača kongresne inicijative da se sprovede ustavna odredba po kojoj zakonodavna vlast, a ne predsednik, ima ovlašćenje da objavi rat.

Iako su članovi Kongresa, uključujući i neke republikance, zabrinuti zbog Trampovih odluka o raspoređivanju američkih snaga u svetu, nije jasno kako bi rezolucija o ratnim ovlašćenjima za Kubu prošla u Senatu u kome Trampovi republikanci imaju većinu od 53-47.

Prošlog meseca Senat je glasao po partijskoj liniji, sa 51 prema 47 i blokirao je sličnu rezoluciju o ratnim ovlašćenjima za Kubu.