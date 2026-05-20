Nestašna koza pobegla je sa imanja svoje vlasnice, ali umesto da odluta daleko, odlučila je da se priključi učesnicima polumaratona — i trči zajedno sa njima.

Vlasnica krenula u potragu, pa doživela šok

Hajdi Tejlor, vlasnica imanja „Taylor’s Pumpkin Patch“, prvo je na društvenim mrežama objavila da je koza nestala, a zatim krenula da je traži.

Međutim, ubrzo je saznala neverovatnu vest — njena koza pojavila se među učesnicima polumaratona „T’Rejlvej Trek“ u mestu Konsepšn Bej Saut.

Trčala skoro četiri kilometra bez stajanja

Kako prenose strani mediji, koza je potpuno prirodno pratila trkače i bez problema istrčala skoro četiri kilometra.

Učesnici trke bili su oduševljeni jer:

nije zastajala

pratila je trasu kao pravi takmičar

i ponašala se kao da zna gde ide

Mnogi su se čak utrkivali sa njom i fotografisali tokom trke.

Organizatori joj dali medalju

Kada je vlasnica konačno stigla, organizatori su odlučili da urade jedinu logičnu stvar — kozi su dodelili medalju za učešće.

Četvoronoga zvezda potom je pozirala sa učesnicima, a fotografije su ubrzo preplavile društvene mreže.

Internet ne prestaje da komentariše

Snimci i fotografije sa polumaratona izazvali su lavinu reakcija.

"Ovo je najlepša stvar koju sam danas video"

"Koza je ozbiljno shvatila trku"

"Dajte joj sledeće godine pravi startni broj"

pisali su korisnici interneta.

Mnogi su zaključili da je upravo ona bila najveća zvezda čitavog događaja.