Nestašna koza pobegla je sa imanja svoje vlasnice, ali umesto da odluta daleko, odlučila je da se priključi učesnicima polumaratona — i trči zajedno sa njima.

Vlasnica krenula u potragu, pa doživela šok

Hajdi Tejlor, vlasnica imanja „Taylor’s Pumpkin Patch“, prvo je na društvenim mrežama objavila da je koza nestala, a zatim krenula da je traži.

Međutim, ubrzo je saznala neverovatnu vest — njena koza pojavila se među učesnicima polumaratona „T’Rejlvej Trek“ u mestu Konsepšn Bej Saut.

Trčala skoro četiri kilometra bez stajanja

Kako prenose strani mediji, koza je potpuno prirodno pratila trkače i bez problema istrčala skoro četiri kilometra.

Učesnici trke bili su oduševljeni jer:

  • nije zastajala
  • pratila je trasu kao pravi takmičar
  • i ponašala se kao da zna gde ide

Mnogi su se čak utrkivali sa njom i fotografisali tokom trke.

Organizatori joj dali medalju

Kada je vlasnica konačno stigla, organizatori su odlučili da urade jedinu logičnu stvar — kozi su dodelili medalju za učešće.

Četvoronoga zvezda potom je pozirala sa učesnicima, a fotografije su ubrzo preplavile društvene mreže.

Internet ne prestaje da komentariše

Snimci i fotografije sa polumaratona izazvali su lavinu reakcija.

pisali su korisnici interneta.

Mnogi su zaključili da je upravo ona bila najveća zvezda čitavog događaja.