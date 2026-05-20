Nestašna koza pobegla je sa imanja svoje vlasnice, ali umesto da odluta daleko, odlučila je da se priključi učesnicima polumaratona — i trči zajedno sa njima.
Vlasnica krenula u potragu, pa doživela šok
Hajdi Tejlor, vlasnica imanja „Taylor’s Pumpkin Patch“, prvo je na društvenim mrežama objavila da je koza nestala, a zatim krenula da je traži.
Međutim, ubrzo je saznala neverovatnu vest — njena koza pojavila se među učesnicima polumaratona „T’Rejlvej Trek“ u mestu Konsepšn Bej Saut.
Trčala skoro četiri kilometra bez stajanja
Kako prenose strani mediji, koza je potpuno prirodno pratila trkače i bez problema istrčala skoro četiri kilometra.
Učesnici trke bili su oduševljeni jer:
- nije zastajala
- pratila je trasu kao pravi takmičar
- i ponašala se kao da zna gde ide
Mnogi su se čak utrkivali sa njom i fotografisali tokom trke.
Organizatori joj dali medalju
Kada je vlasnica konačno stigla, organizatori su odlučili da urade jedinu logičnu stvar — kozi su dodelili medalju za učešće.
Četvoronoga zvezda potom je pozirala sa učesnicima, a fotografije su ubrzo preplavile društvene mreže.
Internet ne prestaje da komentariše
Snimci i fotografije sa polumaratona izazvali su lavinu reakcija.
- "Ovo je najlepša stvar koju sam danas video"
- "Koza je ozbiljno shvatila trku"
- "Dajte joj sledeće godine pravi startni broj"
pisali su korisnici interneta.
Mnogi su zaključili da je upravo ona bila najveća zvezda čitavog događaja.
Komentari (0)