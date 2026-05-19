Ceca Ražnatović se pojavila na večerašnjoj promociji novog albuma popularnog izvođača Igora Panića Nućija, gde je zablistala i privukla sve poglede.

Za ovu posebnu priliku Ceca je pažljivo odabrala izuzetno elegantnu, belu odevnu kombinaciju. Njen modni odabir sastojao se od sakoa i pantalona od lana, a na sebi je imala i dekoltiranu majicu u suptilnoj boji kože, koja je istakla njen dekolte.

Kada su u pitanju modni dodaci i obuća, pevačica se odlučila za uvek moderne salonke sa špicastim vrhom koje su se odlično uklopile u modnu viziju.

Ipak, ubedljivo glavni i najskuplji komad njenog stajlinga bio je luksuzni aksesoar, ekskluzivna torbica jednog poznatog svetskog brenda. Vrednost ove torbice iznosi vrtoglavih 15.000 evra, čime je Ceca dala poseban, glamurozan pečat svom izdanju.

"Oduševljen sam Eminom"

Podsetimo, pred našim kamerama Nući je govorio o samom projektu, ali i o brojnim drugim temama koje su ovih dana aktuelne u javnosti.

- Kakva prilika, takvo i perje! Glamur! Ovo jeste neudobno, ali je rađeno specijalno za mene i za ovu priliku tako da izdržavam. Volim da eksperimentišem. Bude uvek raznih komentara, biće i ovog puta bez sumnje, ali niko mi nikad nešto tako nije rekao uživo. Komentari se pojavljuju u izmišljenom, onlajn svetu - rekao je Nući, te nam otkrio kako su tekle pripreme za pomenuti događaj.

- U Sava Centru sam od 15 časova, imali smo generalnu probu i spremili smo sve da bude kako treba. Izvešću nove pesme večeras, ali i stare u novom izdanju, ovo je početak jedne nove ere. Raduju me novi izazovi, volim da mi je neudobno, ne volim kolotečinu. Sve što sam radio je bilo naporno, ali sam zadovoljan - kazao je on potom pred našim kamerama.

Nući se osvrnuo i na saradnju sa Eminom Jahović sa kojom je objavio duetsku pesmu.

- Oduševljen sam Eminom. Hteli smo da ona doradi našu duetsku pesmu, njen kantautorski rad dosta košta. Međutim, njoj se pesma svidela na prvu, ispoštovala me je do kraja, večeras ćemo prvi put otpevati naš duet. Hvala joj na poverenju, ona je veliki čovek i veliki umetnik sa širokim shvatanjima. Bio sam spreman da mi ona kaže "ne", jer smatram da tu nema prostora za ljutnju, ali joj hvala što je prihvatila - rekao nam je reper koji je potom otkrio da li se našao u situacijama da neko od kolega odbije saradnju sa njim.

- Imao sam situacije da me neko odbije za saradnju, da, i ja sam to nekad radio. Sa Brenom sam u dobrim odnosima, bio sam i na njenom nedavnom koncertu, ali nije u planu duet. Mada, ko zna, možda u budućnosti i bude dueta - istakao je Nući.

Alo/L.A.

BONUS VIDEO:



