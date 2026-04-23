Jedan takav trenutak dogodio se mladencima Kerli Fridman i Lajlu Binstoku, čije je venčanje postalo viralno zbog neobičnog peha tokom ceremonije.

Neočekivan trenutak koji je iznenadio goste

Nakon što su izgovorili sudbonosno „da“, mladenci su krenuli niz prolaz dok ih je oko 240 gostiju pozdravljalo aplauzom. Međutim, u jednom trenutku atmosfera se naglo promenila.

Tokom hodanja, mlada je iznenada poskočila jer je njena svekrva slučajno stala na njen veo. U tom trenutku postojala je opasnost da veo sklizne ili da mlada izgubi ravnotežu.

Ipak, sve se završilo bez ozbiljnih posledica, a mlada je nastavila da se smeje i uživa u trenutku.

Snimak sa venčanja postao viralni hit

Kerli je kasnije objavila video na TikTok uz šaljiv opis, što je dodatno privuklo pažnju korisnika.

Snimak je ubrzo postao viralan i prikupio više od 1,6 miliona pregleda, dok su komentari počeli da se nižu velikom brzinom. Mnogi su situaciju protumačili kao tipičan „sukob sa svekrvom“, a pojedini su čak sugerisali da je incident bio nameran.

Šta se zaista dogodilo

Ipak, mlada je ubrzo razjasnila situaciju i demantovala sve spekulacije. Kako je objasnila, odnos sa svekrvom je odličan i incident je bio potpuno slučajan.

Prema njenim rečima, svekrva joj je čak pomagala oko izgleda pre ceremonije, ali je u trenutku slavlja i uzbuđenja jednostavno izgubila fokus.

Zanimljivo je da postoji i druga verzija priče – prema tvrdnjama porodice, moguće je da je zapravo neko drugi stao na veo, ali to nije potvrđeno.

Internet reagovao – od šale do teorija

Reakcije na društvenim mrežama bile su podeljene. Dok su jedni komentarisali sa humorom, drugi su odmah počeli da prave razne teorije o porodičnim odnosima.

Kerli je priznala da su neki komentari bili oštri, ali da se ona i njena porodica zapravo zabavljaju čitajući reakcije.

„Ljudi nas ne poznaju, a već zamišljaju dramu“, našalila se mlada.

Peh koji se pretvorio u uspomenu

Nakon što je shvatila da se ništa ozbiljno nije dogodilo, mlada je ceo događaj prihvatila kao smešnu uspomenu sa venčanja.

Ovakvi trenuci, iako neplanirani, često ostaju najdraži deo uspomena i pričaju se godinama.

Savet za buduće mladence

Na kraju, mlada je imala jednostavan savet – ne dozvolite da vam sitni pehovi pokvare najvažniji dan. Fokus treba da bude na ljubavi i početku zajedničkog života.

Ova viralna priča sa venčanja pokazuje da neplanirane situacije mogu postati najlepše uspomene. Umesto stresa, malo humora često je najbolji način da se sačuva magija posebnog dana.