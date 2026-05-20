Radiša Trajković Đani prvi put je progovorio o drami koja se dogodila na jednom njegovom nastupu kada ga je gost ujeo za stomak.

Govoreći o incidentu, priznao je da je i sam bio u šoku kada je shvatio šta se dogodilo.

- Dobro sam, imam mali zavoj ovde. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovde sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lekove za razređivanje krvi... Otkinuo mi je pola mladeža i bio sam ceo od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste - započeo je Trajković i otkrio kako je reagovao na nemili događaj.

- Pa kako da reagujem, svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio - rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovekom koji ga je ujeo.

"Bilo mu je krivo"

- Nismo se čuli, znam ga ceo život, čovek je iz Pariza. To su ovi moji Romi, bilo mu je krivo. Nije želeo da do toga dođe, nije namerno - istakao je Radiša.

- Samo još grom da me udari. Svake godine neki maler - dodao je Đani, a potom otkrio je da je njegova supruga Slađa bila uplašena.

- Slađa se istraumirala, kad je neko pozove za mene, ona misli na najgore da me upucao neko. Kažem joj, ljubavi, niti imam obezbeđenje, niti koga nisam uvredio, ima ljudi koji te ne vole. Nikoga ne diram, niti se mešam gde mi nije mesto, nisam nikome dužan pare, niti sam na kamati, niti kockam. Smanjio sam cirkanje, čaša dve vina - priznao je pevač.

