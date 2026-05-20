Ukrajina je razvila prvu vođenu bombu. Evropska unija razmatra produženje sankcija Rusiji, a mediji navode da je Kina počela da obučava ruske vojnike. Ukrajinski dronovi i danas gađaju ruske rafinerije.
BLOG UŽIVO:
Dron primećen blizu litvanske granice, NATO podigao avione
NATO lovci za kontrolu vazdušnog prostora podignuti su u vazduh nakon što je u blizini litvanske granice otkriven "radarski potpis" sa karakteristikama tipičnim za bespilotne letelice, saopštila je litvanska vojska.
Nacionalni centar za upravljanje krizama je obavestio da je proglašena vazdušna opasnost za stanovništvo u više okruga, među kojima je i Vilnjus, prenosi litvanski portal Delfi.
Vlasti Ignalinskog okruga pozvale su učenike i nastavnike u regionu da se sklone, a zaposlene u ustanovama da odu na bezbedna mesta i sačekaju dalja uputstva.
Izdat je žuti nivo upozorenja, što znači da je napad verovatan, ali da još nije u toku.
(Tanjug)
Dmitrijev: Vitkof uskoro dolazi u Rusiju
Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio je danas da će izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof uskoro posetiti Rusiju.
"U bliskoj budućnosti", rekao je Dmitrijev novinarima na pitanje o eventualnoj poseti Vitkofa Rusiji.
Prošle sedmice, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Pankin rekao je da posete specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i njegovog zeta Džareda Kušnera Moskvi doprinose rešenju u Ukrajini, i da su iskrene i korisne.
"Njihove posete svakako pomažu, jer su to veoma dugi razgovori i, očigledno, iskreni. One nam omogućavaju da situaciju razložimo na njene sastavne delove, da razumemo gde, šta i kako se može postići napredak", rekao je Pankin, prenela je agencija RIA Novosti.
Peskov: Poziv Litvanije da se napadne Kalinjingrad je "na granici ludila"
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da je poziv Litvanije na napad na Kalinjingrad "na granici ludila".
"Ova izjava je na ivici ludila", rekao je Peskov, komentarišući reči litvanskog ministra spoljnih poslova Kestutisa Budrisa da NATO navodno ima "sredstva" koja bi mogla da upotrebi protiv ruske vojne infrastrukture u Kalinjingradskoj oblasti, prenosi agencija RIA Novosti.
"Moramo da pokažemo Rusima da možemo da prodremo u malu tvrđavu koju su izgradili u Kalinjingradu. NATO ima neophodna sredstva za uništavanje ruskih baza u eksklavi", rekao je Budris u utorak.
Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kalinjingradske oblasti dovela do "neviđene eskalacije", kao i da će sve pretnje regionu biti uništene.
(Tanjug)
Pogođena ruska rafinerija nafte u Kstovu
Dve osobe poginule u ruskom napadu na Dnjepar
Dve osobe su poginule, a šest je povređeno u noćašnjem napadu na Dnjepar, saopštio je danas šef Dnjepropetrovske regionalne državne administracije Aleksandar Ganža.
"Dve osobe su poginule, šest je povređeno. To su posledice ruskog noćnog napada na Dnjepar. Petoro povređenih je hospitalizovano. Lekari ocenjuju stanje troje od njih kao teško", napisao je Ganža na Telegramu, prenosi Ukrinform.
Kako se navodi, više regiona Ukrajine bilo je izloženo noćašnjim napadima. Kuće i automobili su oštećeni u Odesi, a jedna žena je poginula sinoć u Sumskoj oblasti.
Zelenski odobrio
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je odobrio planove za dugoročne napade na Rusiju za jun, ističući da svoju snagu pokazali već ovog meseca. Kijev je saopštio da je u protekla dva dana pogodio dve velike rafinerije na zapadu Rusije.
Boravak vrhovnog komandanta Rusije u Pekingu nije prepreka za kontrolu nuklearnog arsenala te zemlje. Istovremeno s njegovom posetom Kini, Rusija je započela s Belorusijom nuklearne manevre.
Prema rečima stručnjaka, vreme trodnevnih vežbi za pripremu i upotrebu strateških nuklearnih snaga nije slučajno - one nisu samo test borbene gotovosti, već i signal zapadnim zemljama.
Glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski ističe da Rusija ima dvostruko više brigada i pukova nego Ukrajina, dok se linija fronta već proteže na preko 1.200 kilometara, što predstavlja pretnju od proširenja. Upozorava da postoji realna pretnja od ruske ofanzive iz Belorusije.
Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i vojnog saveza NATO, upozorivši da bi posledice mogle biti katastrofalne.
Šef diplomatije Litvanije Kestutis Budris pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kalinjingrad.
Iz Moskve je odmah stigao odgovor na pretnju. Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova poručila je Litvaniji i NATO-u kratko: "Samoubilačka paranoja".
Komentari (0)