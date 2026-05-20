Suvi listovi žalfije vezuju se u mali snop, kratko zapale, a zatim ugase kako bi samo lagano dimili. Verovalo se da tako „čiste“ prostor od loše energije, neprijatnih mirisa i ustajalog vazduha.

Žalfija je bogata eteričnim uljima zbog kojih se koristi i u aromaterapiji, a mnogi tvrde da njen miris doprinosi opuštanju i prijatnijoj atmosferi u domu.

Iako pojedina istraživanja pokazuju da dim određenih biljaka može privremeno smanjiti broj mikroorganizama u vazduhu, stručnjaci upozoravaju da žalfija nije lek niti zamena za terapiju.

Ako je koristite, savetuje se umereno paljenje i obavezno provetravanje prostorije, posebno kod osoba koje imaju astmu ili respiratorne probleme.