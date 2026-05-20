Konkretne odgovore i čvrsta obećanja dobili su penzioneri Lazarevca koji su, na tribini u utorak, 19. maja, objavnjeno je u najnovijem saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici Fonda PIO

Kako se napominje, tribina je bila vrlo posećena i mnogi od oko 300 prisutnih penzionera želeli su da čuju kada će biti uvećane penzije, kada će se asvaltirati određene ulice, hoće li biti završen Dom za stare u Lazarevcu i sl.

Dosadašnje tribine pokazale su koliko je važno da institucije budu uz svoje korisnike — da čuju njihove probleme, nedoumice i predloge i da zajednički rade na njihovom rešavanju. Ovako organizovani razgovori su prilika da penzioneri dobiju informacije, ali i da se uvere da Fond PIO, pored redovne isplate penzija, brine i o njihovom zdravlju, društvenom životu i aktivnom trećem dobu, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda PIO najavili su tri lepe vesti za penzionere:

- otvaranje sportskih manifestacija,

- druženje sa penzionerima na našim poznatim tribinama,

- ali i potpisivanje međunarodnih ugovora kojima će olakšati život i funkcionisanje penzionera.

Ističu da je briga o penzionerima nam je osnovni prioritet.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović zahvalio se penzionerima što uvek znaju da prepoznaju kada je državi teško i da stanu uz nju.

- Naša obaveza sada da mi vama vratimo ne samo kroz povećanje penzija, već i kroz odlaske u banje, kroz kulturni i sportski manifestacije, kroz različite druge vidove pomoći, pa i ovim tribinama da budemo tu, da čujemo vaš glas i da u odnosu na ono što vi tražite od nas, mi reagujemo - rekao je on.

